Gericht urteilt: 15-Kilometer-Regel teilweise rechtswidrig

Seit gut einer Woche gilt im Kreis Limburg-Weilburg die so genannte 15-Kilometer-Regel. Das Wiesbadener Verwaltungsgericht hat diese nun als teilweise rechtswidrig eingestuft.

LIMBURG-WEILBURG - Die 15-Kilometer-Regel in Limburg-Weilburg ist teilweise rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden in einer Eilentscheidung festgelegt, wie das Gericht am Dienstagvormittag mitteilt. Der Limburger Manfred Hübner, der auch Anti-Coronamaßnahmen-Demos organisiert , hatte diese in der vergangenen Woche beantragt.

Laut Gericht fehlt es der Allgemeinverfügung des Kreises an Bestimmtheit, die erfordere, dass die Regeln klar und unzweideutig erkennbar seien. Das Gericht rügt so den Begriff "politische Gemeinde" in der Allgemeinverfügung, da gerade in Gemeinden mit mehreren Ortsteilen für die Bürger nicht klar sei, von wo aus der Radius, der nicht ohne triftigen Grund verlassen werden dürfe, beginne. Weitere Informationen folgen.