Gestatten: Gagern, Freiherr von Gagern

WEILBURG (red). Olof Freiherr von Gagern, der Ururenkel Heinrichs von Gagern, hat mit einer geführten Fahrradtour entlang des Lahntals Weilburg besucht. Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) begrüßte ihn in der durch seine Vorfahren geschichtlich geprägten Stadt und hieß ihn am Marktplatz willkommen.

Elternhaus der Vorfahren

ist heute Amtsgericht

"Ich freue mich, dass wir den Ururenkel eines so bedeutsamen Weilburger Bürgers bei uns begrüßen dürfen. Sowohl die Geschichte von Heirnich von Gagern als auch der Werdegang von Herrn Olof Freiherr von Gagern, sind in vielerlei Hinsicht beeindruckend", sagte Hanisch. "Es ist uns in Weilburg daher eine besondere Freude, die familiären Spuren der Familie von Gagern näherbringen zu können", sagte der Bürgermeister. Im Anschluss ließ er sich bei einer Stadtführung die schönsten Ecken Weilburgs zeigen und konnte so auch das Elternhaus seines Ururgroßvaters, das heutige Amtsgericht, kennenlernen.

Die Adelsfamilie sei in ganz Deutschland verstreut, wie von Gagern berichtet, und er besuche Weilburg zum ersten Mal. "Es ist ein imposanter Anblick, wenn man in Weilburg ankommt, ich war noch nie zuvor hier", sagt von Gagern. Er habe eine große Familie und alle seien geschichtlich sehr interessiert und versiert, sodass alle über ihren Vorfahren Heinrich von Gagern Bescheid wüssten. "Das Wirken unserer Vorfahren ist im Bundesarchiv in Darmstadt hinterlegt, sodass auch innerhalb der Familie viel recherchiert und nachvollzogen werden kann", sagte Olof von Gagern. "Ich bin sehr stolz auf die Geschichte meines Ururgroßvaters und freue mich, nun auch die Orte kennen zu lernen, in denen er gelebt hat".

Trotz des verwandtschaftlichen Hintergrunds sei man auf keine besondere politische oder unternehmerische Karriere programmiert, berichtet von Gagern. Es gebe zwar viele Juristen in der Familie, er selbst sei aber Diplom-Kaufmann und habe viele Unternehmen geführt.