Gottesdienste gibt es nur mit entsprechendem Hygiene- und Schutzkonzept

LIMBURG-WEILBURGDas Land Hessen hat das Verbot für gottesdienstliche Zusammenkünfte inzwischen zwar aufgehoben, im Kreis werden am Wochenende aber dennoch keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden.

Kirchen prüfen jetzt,

was möglich ist

Die Kirchen haben jedoch mit den Planungen begonnen, wie Gottesdienste unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz gestaltet werden können.

Die Katholische Pfarrei "Heilig Kreuz" Oberlahn prüft nach Auskunft von Gemeindereferent Hilmar Dutine intensiv die Umsetzung der Vorgaben. Das Pastoralteam setze in Rücksprache mit dem Vorstand des Pfarrgemeinderates alles daran, so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie nötig, Heilige Messen und Wortgottesfeiern wieder stattfinden zu lassen.

Dekan Ulrich Reichard vom Evangelischen Dekanat Runkel und Weilburg verweist auf den Appell des hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung, der zu Geduld mahnt und empfiehlt, frühestens den 10. Mai in den Blick zu nehmen.

Auch Reichard warnt vor Schnellschüssen. Vor Ort werde jeweils zu prüfen sein, unter welchen Bedingungen Gottesdienste gefeiert werden könnten. Für jeden Gottesdienstort müsse ein eigens entwickeltes Hygiene- und Schutzkonzept erarbeitet und vom Kirchenvorstand beschlossen werden. Das brauche Zeit, warb der Dekan um Verständnis.