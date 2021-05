Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HASSELBACH - (red). In der Woche vom 29. Mai 6. Juni werden in der kath. Kirche St. Margaretha Hasselbach folgende Messen gefeiert: eine Vorabendmesse am Samstag, 29. 5., um 17 Uhr, am Mittwoch, 2.6. eine Vorabendmesse zu Fronleichnam um 18.30 Uhr und am Sonntag, 6.6. um 11 Uhr das Hochamt. Anmeldung auf der Homepage www.bad-camberg.bistumlimburg.de . Die bekannten Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.