Kranzniederlegung am Denkmal für Adolph Herzog zu Nassau in Wiesbaden-Biebrich(v.l.): Hans-Peter Schick, Jörg Schönwetter, Rolf Faber, Johannes Hanisch, Elise Fink-Weydert, Enkel der Präsidentin, Christine Zips, Hille Even, Pierre Even, Regina Théato, Jean-Paul Théato, Wolfgang Gores. (Foto: Karl-Heinz Fink)