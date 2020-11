Gratulationsbesuche bei den ältesten Einwohnern Ahausens

Auch zu dem 96-jährigen Friedrich Pingel kamen die beiden Gratulanten. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG-AHAUSEN - Über einen besonderen Besuch freuten sich die ältesten Einwohner Ahausens: Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) überbrachte zusammen mit Ortsvorsteher Hans-Werner Bruchmeier (FDP) Blumen und Geschenke an Elisabeth Reisenbüchler und Friedrich Pingel, die mit 93 beziehungsweise 96 Jahren die ältesten Senioren des Stadtteils Ahausen sind.

Zu den Präsenten gehörten auch kleine Tonherzen, die die Kinder der Kita "Unterm Sternenhimmel" in Ahausen für alle Senioren im Ort gebastelt haben. "Eigentlich wird den ältesten Anwohnern im Rahmen des jährlichen Seniorennachmittags gratuliert. Dieser musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden und so kommen wir auf einen kurzen Besuch sowie unter Einhaltung der Abstände und gratulieren persönlich", berichtete Bruchmeier.

Pflegerin unterstützt

die Seniorin im Alltag

"Diese Termine gehören zu den schönsten Terminen in meinem Kalender", sagte Hanisch und betonte, wie wichtig der Austausch insbesondere mit den älteren Mitmenschen gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit sei.

Jubilarin Elisabeth Reisebüchler erzählte davon, wie sie 1944 aus Kroatien ausgewandert sei. Ein Zwischenhalt in Spanien folgte, schließlich führte der Weg sie und ihren Mann nach Ahausen. Über einen Bekannten sei ihr Mann damals an das heutige Kulturdenkmal, die Löhnberger Mühle, gekommen. Heute erfreue sie sich trotz des hohen Alters guter Gesundheit, auch wenn die Beine nicht mehr so mitmachen, wie sie es möchte. Eine Pflegerin aus Russland unterstützt die Seniorin im Alltag.

Mit 96 Jahren noch

bei bester Gesundheit

"Hier kommt keine Langeweile auf, weil wir uns mit allen Sprachen verständigen, die wir in den letzten Jahren mitgenommen haben", berichtete Elisabeth Reisebüchler ihren Besuchern mit einem Augenzwinkern.

Auch Friedrich Pingel erfreut sich mit seinen 96 Jahren bester Gesundheit. Er habe diesen Sommer noch die Äpfel vom Baum in seinem Garten gepflückt und sei körperlich glücklicherweise so fit, dass er auch die Pflege seiner Frau größtenteils übernehmen könne, sagte er. Ein Problem sei jedoch die Einsamkeit. Die Gesundheit gehe jedoch vor und so habe auch er die Kontakte wegen der Corona-Pandemie weitestgehend eingeschränkt. Er freue sich daher sehr über den Besuch.