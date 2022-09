Grüne wollen Situation für Radfahrer in Weilburg verbessern

Gefährliche Situation mit Radfahrer auf dem Marktplatz in Weilburg. Foto: Mika Beuster

WEILBURG - Die Grünen wollen die Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer in Weilburg verbessern. Um einen Eindruck von der Fahrradfreundlichkeit der Stadt zu erhalten, haben sie sich selber in den Sattel gesetzt - und einige Defizite im Stadtgebiet erkannt. Diese benannte Renate Michel auf der jüngsten Parlamentssitzung. Die Grünen stellten den Antrag, die Umsetzung ihrer Anregungen zu prüfen.

Vor allem monieren die Grünen, dass es keine effektive Beschilderung in Richtung Altstadt gebe. Die momentane Beschilderung am Bangert/Oberlahntunnel sei irritierend. An der Mündung des R7 auf die Weilstraße könnten Bodenmarkierungen für mehr Sicherheit sorgen. "Radfahrer und Autofahrer müssten in diesem engen Verkehrsbereich mehr füreinander sensibilisiert werden", sagte Renate Michel. Auch ein Straßenspiegel an der R7-Mündung am Schiffstunnel könne die Sicherheit für Radfahrer verbessern.

Stürze durch Absenkung von Bordsteinen vermeiden

Stürze könnten, so die Erkenntnis der Grünen, durch die Absenkung von Bordsteinen vermieden werden - etwa Am Steinbühl auf der Höhe des Krankenhauses. Außerdem regen die Grünen an, die Radwege von Odersbach über die Spielmannstraße und im Waldhäuser Weg zur Jakob-Mankel-Schule fortzuführen. Dies könne ein Baustein für einen sichereren Schulweg sein.

Ein Radweg kreuzt den Ahäuser Weg in Weilburg. Die Grünen plädieren für ein Tempolimit auf 30 oder 40 Kilometern pro Stunde. (Archivfoto: Olivia Heß)

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 oder 40 km/h im Ahäuser Weg, die Etablierung des im Radkonzept empfohlenen "Runden Tischs Radverkehr", die Verbesserung der Sicherheit in der Limburger Straße und der Frankfurter Straße, der Bau einer Rampe statt einer Treppe an der Jakob-Mankel-Straße/Hohe Gräben sowie das Aufstellen von Fahrradgaragen und Fahrradständern am König-Konrad-Platz waren weitere Punkte, die die Grünen umgesetzt sehen wollen.

Doch es gab auch positive Aspekte, die den Grünen auf ihrer Tour durch die Stadt aufgefallen sind. So lobte Renate Michel den Eisernen Steg als attraktive Fußgänger- und Radfahrerbrücke sowie die Installation von Ladestationen und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Innenstadt.

Durchwachsene Reaktionen im Parlament

Die Anregungen der Grünen stießen im Parlament auf durchwachsene Reaktionen. "Nicht alles dürfte umsetzbar sein", sagte etwa der Fraktionsvorsitzende der FDP, Hans Werner Bruchmeier. Vor allem auf Bundesstraßen, wie etwa der Limburger Straße oder der Frankfurter Straße, könne die Stadt nicht nach eigenem Ermessen eingreifen.

Wolfgang Gerhardt (CDU) sagte, die Stadt sei ständig darum bemüht, die Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer zu verbessern. Die CDU halte den Antrag der Grünen daher nicht für sinnvoll. Vieles sei, auch aufgrund der Haushaltslage, schwer umsetzbar.

Lob für die Grünen von den Freien Wählern

Gerhard Würz, Fraktionschef der Freien Wähler, lobte die Grünen für ihr Engagement. Die Bedenken der anderen Fraktionen müssten im Ausschuss gelöst werden.

Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) betonte, dass die Stadt seit der Aufstellung des "Rad- und Nahverkehrskonzept der Stadt Weilburg" 2,5 Millionen Euro in den Ausbau von Radwegen investiert habe.

Bei sieben Enthaltungen wurde der Antrag der Grünen mit knapper Mehrheit in den Fachausschuss Bauen und Tourismus verwiesen.