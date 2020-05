Gymnasium Philippinum Weilburg bei Angeboten in Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik top

MINT- Koordinatorin Siri Metzger (l.) und Carola Gerlach, Leiterin des mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereichs, freuen sich über die erneute Zertifizierung. Foto: Frank Bröckl

Weilburg (red). Das Gymnasium Philippinum Weilburg darf sich weiter "MINT-EC-Schule" nennen. Der "Verein mathematisch-naturwissenschaftlicher Excellence-Center an Schulen" mit Sitz in Berlin teilte dies Schulleiter Stefan Ketter mit. Damit hat sich die Schule für weitere vier Jahre bis 2023 wiederzertifiziert. "MINT" steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Mit dem "MINT-EC-Siegel" werden bundesweit Schulen ausgezeichnet, deren mathematisch-naturwissenschaftliches Niveau deutlich über die allgemein geltenden Standards hinausgeht.

Das nationale "Excellence Netzwerk" umfasst derzeit 325 Gymnasien und Schulen mit gymnasialer Oberstufe, davon 37 in Hessen, mit rund 344 000 Schülerinnen und Schülern und 28 000 Lehrkräften.

Das nationale Schulnetzwerk "MINT-EC" bescheinigt in seinem Bericht zur erneuten Zertifizierung, dass das Gymnasium Philippinum "eine herausragende MINT-EC-Schule mit sehr hohem Qualitätsniveau" sei. Auch das "MINT"-Konzept der Schule wird gelobt. "Alle Jahrgangsstufen werden angesprochen und wichtige Aspekte wie Förderangebote, Wettbewerbe und Kooperationen werden einbezogen. Auch das Medienkonzept Ihrer Schule ist sehr gut und gibt Auskunft darüber, wie das Lehren und Lernen mit digitalen Medien im (MINT)-Unterricht erfolgt", heißt es in dem Schreiben.

Der Leuchtturmcharakter der Vortragsreihe "Blickfeld Naturwissenschaft", die von der hessischen Lehrkräfteakademie als Fortbildungsveranstaltung akkreditiert ist, wird genauso anerkannt wie das Zusatzangebot der Schule: "Das Gymnasium Philippinum bietet eine Vielzahl an Zusatz- und Fördermaßnahmen, die sich an alle Jahrgangsstufen richten und alle MINT-Fächer abdecken. Eine rege Teilnahme an Breiten- und Spitzenwettbewerben sowie erzielte Erfolge zeigen, dass das Engagement der Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler erreicht und nachhaltig ist." Das Gymnasium Philippinum ist seit 2007 mit dem "MINT-EC-Siegel" ausgezeichnet. Durch die Wiederzertifizierung könne die Schule weiterhin auf ein breites Veranstaltungs- und Förderangebot sowie Fortbildungen und fachlichen Austausch für Lehrkräfte und Schulleitungen zurückgreifen, heißt es seitens der Schule.

Zertifikat zum Abitur

für engagierte Schüler

Zudem darf die Schule weiterhin das "MINT-EC"-Zertifikat zusammen mit dem Abitur an Schüler verleihen, die sich über ihre gesamte Schullaufbahn hinweg im MINT-Bereich engagiert haben. Es handele sich hierbei um das einzige bundesweit einheitliche und von den Kultusministerien anerkannte Zertifikat in diesem Bereich, so die Schule.