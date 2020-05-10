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Sonntag, 10.05.2020 - 23:00
4 min

Hadamar: Hospizarbeit unter Corona-Bedingung

Die Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase ist wegen der Kontaktbeschränkungen erschwert.

Von Kerstin Kaminsky
Die Hausbücher im Hadamarer Hospiz erinnern an Menschen, die ihren Lebensweg in der Einrichtung beendet haben. Foto: K. Kaminsky

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