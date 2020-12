Hagel und Kremers spielen CD ein

Doris Hagel und Friederike Kremers haben zwei Violinsonaten von Eduard Wunderlich eingespielt. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG - Dekanatskantorin Doris Hagel hat in der Weilburger Schlosskirche einen Leckerbissen für Musikfreunde mit Weilburg-Bezug präsentiert: Auf einer neu erschienen CD haben sie am Klavier und Friederike Kremers (Violine) zwei Violinsonaten von Eduard Wunderlich eingespielt, unter der Aufnahmeleitung von Peter Grün.

Pfarrer Wunderlich wirkte viele Jahre an der Schlosskirche als Gemeindepfarrer und Dekan. Sein vielleicht größtes Hobby ist bis heute die Musik. Dieser Leidenschaft frönt er als Pianist, Flötist und langjähriges Mitglied der Kantorei der Schlosskirche in vielfältiger Weise. Obwohl er niemals eine Musikschule besucht hat, ist er doch mit den Tonschöpfungen der vergangenen Jahrhunderte so vertraut, dass er sich selbst ans Komponieren begeben hat.

Anklänge an Robert Schumann und Edvard Grieg

Wunderlich hat seine persönlichen Wurzeln in Ash, einer Stadt im heutigen Tschechien. Bereits als Knabe prägte ihn das Musizieren. In seiner Heimatstadt gab es damals schon eine große Musikschule. Die Werke von Robert Schumann, Nils Gade und Edvard Grieg sind ihm wohl vertraut. So ist es nicht überraschend, dass es immer wieder Anklänge an deren Tonsprache im Werk Wunderlichs gibt. Die Sonaten durchweht ein frühlingshafter, beschwingter und romantischer Zug.

Die CD mit den beiden Violinsonaten ist in beiden Weltläden und in der Weilburger Schlosskirche nach den Gottesdiensten erhältlich. Sie wird gegen eine Spende zugunsten der kirchenmusikalischen Arbeit an der Schlosskirche abgegeben.