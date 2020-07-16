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Donnerstag, 16.07.2020 - 16:30
3 min

Handwerk sieht wenig Effekt in der Steuersenkung

Zwei Wochen nach der Senkung der Mehrwertsteuer sieht Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe nur geringe Auswirkungen im Kreis Limburg-Weilburg. Bleibt die Steigerung der Nachfrage aus?

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
Die Handwerker in der Region erwarten von der Mehrwertsteuersenkung keinen großen Nachfrageschub. Am ehesten könnten beispielsweise Baufirmen oder die Autohäuser - wie hier in der Frankfurter Straße in Weilburg - davon profitieren, vermutet Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe. Foto: Jürgen Vetter

Die Handwerker in der Region erwarten von der Mehrwertsteuersenkung keinen großen Nachfrageschub. Am ehesten könnten beispielsweise Baufirmen oder die Autohäuser - wie hier in der Frankfurter Straße in Weilburg - davon profitieren, vermutet Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe. Foto: Jürgen Vetter

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Die Handwerker in der Region erwarten von der Mehrwertsteuersenkung keinen großen Nachfrageschub. Am ehesten könnten beispielsweise Baufirmen oder die Autohäuser - wie hier in der Frankfurter Straße in Weilburg - davon profitieren, vermutet Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe. Foto: Jürgen Vetter

Die Handwerker in der Region erwarten von der Mehrwertsteuersenkung keinen großen Nachfrageschub. Am ehesten könnten beispielsweise Baufirmen oder die Autohäuser - wie hier in der Frankfurter Straße in Weilburg - davon profitieren, vermutet Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe. Foto: Jürgen Vetter

Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe sieht die Effekte der Mehrwertsteuer auf das heimische Handwerk als gering an. Nur wenige Branchen würden profitieren können, wenn einige Bürger ohnehin anstehende Anschaffungen oder Projekte nun angehen würden. Archivfoto: Vetter

Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe sieht die Effekte der Mehrwertsteuer auf das heimische Handwerk als gering an. Nur wenige Branchen würden profitieren können, wenn einige Bürger ohnehin anstehende Anschaffungen oder Projekte nun angehen würden. Archivfoto: Vetter

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KREISHANDWERKERSCHAFT LIMBURG-WEILBURG

Die Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg vertritt als Dachorganisation die Interessen des selbstständigen zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Handwerks sowie des handwerksähnlichen Gewerbes auf dem Gebiet des Landkreises Limburg-Weilburg, auch wenn diese Unternehmen nicht durch Innungen in den Mitgliederversammlungen der Kreishandwerkerschaft vertreten sind.

Die Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg wird durch 14 Innungen gebildet und finanziell getragenSie übernimmt die Geschäftsführung für diese Innungen. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 658 Mitgliedsbetriebe registriert.

Die Kreishandwerkerschaft ist Anlauf- und Beratungsstelle für Probleme und Anliegen von Betrieben und bietet unter anderem Beratungen und die Vertretung der Betriebe vor Arbeits- und Sozialgerichten

Kreishandwerksmeister ist Wolfram Uhe aus Lindenholzhausen, der auch Obermeister der Metall-Innung ist. (ve)

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