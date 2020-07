Handwerk sieht wenig Effekt in der Steuersenkung

Die Handwerker in der Region erwarten von der Mehrwertsteuersenkung keinen großen Nachfrageschub. Am ehesten könnten beispielsweise Baufirmen oder die Autohäuser - wie hier in der Frankfurter Straße in Weilburg - davon profitieren, vermutet Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe. Foto: Jürgen Vetter