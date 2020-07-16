Handwerk sieht wenig Effekt in der Steuersenkung

Die Handwerker in der Region erwarten von der Mehrwertsteuersenkung keinen großen Nachfrageschub. Am ehesten könnten beispielsweise Baufirmen oder die Autohäuser - wie hier in der Frankfurter Straße in Weilburg - davon profitieren, vermutet Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe. Foto: Jürgen Vetter
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KREISHANDWERKERSCHAFT LIMBURG-WEILBURG
Die Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg vertritt
als Dachorganisation die Interessen des selbstständigen zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Handwerks sowie des handwerksähnlichen Gewerbes auf dem Gebiet des Landkreises Limburg-Weilburg, auch wenn diese Unternehmen nicht durch Innungen in den Mitgliederversammlungen der Kreishandwerkerschaft vertreten sind.
Die Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg wird
durch 14 Innungen gebildet und finanziell getragenSie übernimmt die Geschäftsführung für diese Innungen. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 658 Mitgliedsbetriebe registriert.
Die Kreishandwerkerschaft ist
Anlauf- und Beratungsstelle für Probleme und Anliegen von Betrieben und bietet unter anderem Beratungen und die Vertretung der Betriebe vor Arbeits- und Sozialgerichten
Kreishandwerksmeister ist Wolfram Uhe aus Lindenholzhausen, der auch Obermeister der Metall-Innung ist. (ve)
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