Hasselbach will Bauplätze im Ort schaffen

WEILBURG-HASSELBACH - (ohe). Wie hält man junge Menschen, die bauen wollen, im Dorf, wenn es kein Baugebiet gibt? Der Hasselbacher Ortsbeirat hat in diesem Fall einen kreativen Weg gefunden.

Wie Ortsvorsteher Lothar Hölzgen (SPD) berichtet, will man in dem Stadtteil versuchen, die Innenentwicklung voranzutreiben. Will heißen: Flächen im Dorf, die noch unbebaut sind, sich aber für eine Bebauung eignen, sollen genutzt werden. Weil sich diese allesamt in Privateigentum befinden, habe er die mehr als ein Dutzend Eigentümer angeschrieben und ihnen – in Absprache mit dem Bürgermeister – Unterstützung von Ortsbeirat und Verwaltung bei der Entwicklung dieser Flächen zu Bauland angeboten.

Hilfe für Eigentümer von Brachflächen

So gebe es in Hasselbach noch die ein oder andere große Fläche, die derzeit brachliege. Zwei Eigentümer hätten sich auf das Anschreiben hin gemeldet und Interesse bekundet, berichtet Hölzgen.

Schon in den vergangenen Jahren hat Hasselbach laut Hölzgen mit der Innenentwicklung Erfolg gehabt, sodass Wohnhäuser gebaut werden konnten. So sei der Stadtteil innen mittlerweile deutlich besser entwickelt als manch anderes Dorf. Hasselbach hat aus der Not eine Tugend gemacht, denn das letzte Baugebiet ist etwa 20 Jahre her. Deshalb liegt das Augenmerk mittlerweile auf der Innenentwicklung, um Bauwillige zu halten oder anzulocken.