Haus in Ahausen nach Brand unbewohnbar

WEILBURG-AHAUSEN - Am Mittwochabend, 9. März, wurde ein Haus in Ahausen bei einem Brand erheblich beschädigt und ist nun unbewohnbar.

Die Bewohner eines Hauses in der Selterser Straße seien dank der Alarm gebenden Brandmelder auf ein Feuer in ihrer Küche aufmerksam gemacht worden, teilt die Polizei mit. Sie hätten noch trotz der starken Rauchentwicklung vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Haus verlassen können. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell eingedämmt und gelöscht werden. Es hatte offensichtlich die komplette Küchenzeile in Flammen gestanden. Nach ersten Ermittlungen scheint eine eingeschaltete Herdplatte ursächlich für das Feuer gewesen zu sein. Aufgrund der erheblichen Rauchbelastung wir das Haus im Moment als unbewohnbar eingestuft.

Die Bewohner wurden im Krankenhaus untersucht, blieben aber unverletzt. Den Sachschaden schätzen Gutachter auf mindestens 90 000 Euro.