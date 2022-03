„Herzstück des Rathauses“ ist wieder geöffnet

Büroleiter Martin Höhler (von links), der 1. Stadtrat Heinz Schweitzer, Bürgermeister Johannes Hanisch, die Leiterin des Bürgerbüros Tanja Zanger und die für den Umbau verantwortliche Mitarbeiterin des Hochbauamtes Michaela Schmidt-Buchen machen sich ein Bild von den neuen Räumlichkeiten. (Foto: Stadt Weilburg)

WEILBURG - (red). Das Bürgerbüro der Stadt Weilburg empfängt die Bürger ab sofort wieder in den ehemaligen Räumlichkeiten mit ebenerdigem Zugang in der Mauerstraße 6. In rund vier Monaten ist das Bürgerbüro saniert und modernisiert worden und bietet den Besuchern nun auf insgesamt 150 Quadratmetern in hellen und funktionalen Räumlichkeiten umfangreichen Service.

Im Eingangsbereich ist eine neue, automatisierte Türanlage installiert, die zu den Öffnungszeiten automatisch öffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten können Bürger mittels einer neu installierten Sprechanlage Zugang zu vereinbarten Terminen im Hause erhalten.

Neu ist ein zentraler Empfangsbereich direkt am Eingang zum Bürgerbüro, der den Besuchern eine erste Anlaufstelle bietet und wo Mitarbeiter bei Fragen weiterhelfen können. Hierüber wird auch die telefonische Zentrale abgewickelt und weitere interne Abläufe wie die Poststelle sichergestellt. Im Foyer des Bürgerbüros wurde die mittig angelegte Stütze entfernt, wodurch der Wartebereich nun großzügiger und offener wirkt. Weiterhin werden die Bürger-Anliegen über ein Ticketsystem bearbeitet, das den Besuchern durch Ziehen eines Märkchens direkt am Eingang eine Wartenummer zuweist und über einen Bildschirm anzeigt, wer an der Reihe ist und welchem Beratungsplatz er zugewiesen ist.

Fotos Büroleiter Martin Höhler (von links), der 1. Stadtrat Heinz Schweitzer, Bürgermeister Johannes Hanisch, die Leiterin des Bürgerbüros Tanja Zanger und die für den Umbau verantwortliche Mitarbeiterin des Hochbauamtes Michaela Schmidt-Buchen machen sich ein Bild von den neuen Räumlichkeiten. Foto: Stadt Weilburg Einblick in einen Beratungsraum des neuen Weilburger Bürgerbüros. Foto: Stadt Weilburg 2

Ein großer, durch teiltransparente Trennwände getrennter Bürobereich unterteilt die vier Service- und Beratungsplätze in einem offenen Konzept und dennoch mit ausreichend Diskretion. Auch komplett getrennte Büros sind hier untergebracht, sodass die Mitarbeiter in Ruhe Arbeiten erledigen können. Eine großzügige und behindertengerechte Toilette ist für Besucher ebenso direkt vom Wartebereich erreichbar. Eine kleine Küchennische für die Mitarbeiter hat hier ebenso Platz gefunden.

Wand mit historischem Lahnmarmor verkleidet

Auch ein Stück Geschichte ist in den neu gestalteten Bereich eingezogen: Eine Wand sowie ein weiteres Eck-Element ist im Wartebereich mit historischem Lahnmarmor verkleidet. „Dieser Schupbacher Lahnmarmor ist aus Restbeständen von Edgar Mück aus Freienfels, an den wir über den Architekten Matthias Losacker gekommen sind. So haben wir ein kleines Stück Heimatgeschichte integriert“, berichtet Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU). Eine große Bedeutung haben Akustik und Licht beim Umbau erfahren: Die hohen Rundbogendecken wurden mit einem speziellen Akustikputz bearbeitet, der Lärm reduziert und Schall absorbiert. Spezielle Akustik-Leuchten sorgen nicht nur für ein angenehmes Tageslicht, sondern absorbieren ebenso Schall.

„Bei den gesamten Umbauarbeiten des Weilburger Rathauses ist das Bürgerbüro das Herzstück des Hauses. Als erste Anlaufstelle für unsere Bürgerinnen und Bürger sollten die Räumlichkeiten freundlich, modern und funktional werden. Auch mit der neuen Empfangsstelle wollen wir bestmöglichen Service bieten und ich freue mich über dieses schöne Ergebnis“, sagt Bürgermeister Johannes Hanisch und dankt allen Beteiligten sowie dem Bauamt und insbesondere Michaela Schmidt-Buchen für die Planung und Umsetzung.

Das Bürgerbüro in der Mauerstraße 6 ist montags bis mittwochs sowie freitags jeweils von 8.30 Uhr bis 12 Uhr sowie montags von 14 Uhr bis 16 Uhr und donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Es ist auch telefonisch unter 0 64 71-31 40 sowie per E-Mail erreichbar: buergerbuero @weilburg.de.