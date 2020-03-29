Sonntag,
29.03.2020 - 14:00
1 min
Hirschhausen: Am Ende kostet der Neubau weniger
Die Stadt Weilburg "spart" 113 000 Euro beim Feuerwehrgerätehaus in Hirschhausen.
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