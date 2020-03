Homeschooling: Eine Lehrerin und Mutter berichtet

Erfreut stellt der Pressesprecher des Staatlichen Schulamts Weilburg, Dirk Fredl, fest, dass der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern gut läuft.

Die Lehrer hätten vielfältige Formen entwickelt, um weiter zu unterrichten. So würden einige per Chat mit ihren Schülern Kontakt halten, manche ließen sich Videotagebücher von den Jugendlichen schicken und seien generell per E-Mail erreichbar.

"Die Lehrer haben festgestellt, dass ganz unterschiedliche Formen gut funktionieren", sagt Fredl. Trotz der kurzen Vorlaufzeit, die alle gehabt hätten, hätten die Kollegen ihre Ideen gut umsetzen können.

Eine große Erleichterung sei dabei auch, dass viele Verlage ihre Lehrmaterialien inzwischen kostenlos online zur Verfügung stellen, die vorher teils noch gar nicht digitalisiert waren.