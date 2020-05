Hurra, die Schule geht wieder los

Den Vorschlag einer Mutter, die sich an diese Zeitung wandte, die mündlichen Abiturprüfungen an einem anderen Ort durchzuführen und so für Entlastung zu sorgen, weist der Sprecher des Staatlichen Schulamts in Weilburg, Dirk Fredl, zurück.

Es fänden neben den mündlichen Abiturprüfungen noch Abschlussprüfungen der Haupt- und Realschulklassen statt, fraglich sei, ob die Stadt Weilburg dafür genügend Räume habe.

Außerdem seien die Schulleitungen für die Einhaltung der Hygienevorschriften verantwortlich - in schulfremden Räumen sei diese schwer zu kontrollieren und zu gewährleisten.