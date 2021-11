"Ich möchte Menschen mit meiner Musik berühren"

Lisa Canny ist siebenmalige All Ireland Champion auf der Harfe und dem Banjo, UK-Future-Music-Songwriting-Gewinnerin 2016, Event-Industry-Award-Gewinnerin 2015 und wurde von BBC America zu den Top Ten "Irish acts you don't want to miss" ernannt. Canny ist im Nordwesten Irlands, in der Grafschaft Mayo, aufgewachsen. Ihr erster musikalischer Berührungspunkt war die traditionelle Musik des Landes.

Später hat sie an der "Irish World Academy of Music and Dance" in Limerick studiert, eine Kaderschmiede für talentierte junge Musiker. Aber die Irin hat auch anderen Stilrichtungen Raum gegeben und so ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das aus einer Mischung aus irisch traditioneller Musik, Popmusik und Hip-Hop besteht. Musikmanager wie Miles Copeland von "The Police" bezeichnen sie als Irlands nächste große Musikerin auf der internationalen Bühne.

Lisa Canny tritt am Freitag, 5. November, ab 20 Uhr im LindenCult in Hasselbach auf, Lindenhof 2Der Eintritt kostet 15 EuroReservierungen per E-Mail an uli.eisel@onlinehome.de. Weitere Informationen gibt es per Telefon 0 64 71-5 14 75.