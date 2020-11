IHK bietet Beratung für Betriebe an

Leere Tische in einer Weilburger Gaststätte: Schließungen wirken sich auf die Branche aus. Foto: Mika Beuster

LIMBURG-WEILBURG - Corona bleibt eine Belastung für die heimische Wirtschaft. In der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) stellte sich heraus, dass viele Branchen Investitionen bremsen.

"Der Rückweg in die wirtschaftliche Normalität ist für die Unternehmen ein beschwerlicher und langer Aufholprozess", sagt IHK-Präsident Ulrich Heep. Von den jüngst verschärften Maßnahmen sind einige Branchen besonders betroffen, so Heep: "Insbesondere vielen der jetzt von Schließungen betroffenen Betriebe aus dem Gastgewerbe und Dienstleistungsbereich, die mit dem Infektionsschutz verantwortungsvoll umgegangen sind, gehen die Corona-Beschlüsse an die Substanz", sagte Heep. Die Kammer wolle die Unternehmen in der Region unterstützen.

Hauptgeschäftsführerin Monika Sommer sagte, dass die IHK als zentraler Ansprechpartner erreichbar sei. Themen seien Kredite und Bürgschaften dabei ebenso wie Überbrückungshilfen und Kurzarbeitergeld, aber auch Rechts- und Exportfragen. Informationen gibt es auf der Seite www.ihk-limburg.de/corona.