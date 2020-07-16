Donnerstag, 16.07.2020 - 11:41
3 min
Im Auto auf dem Festplatz rocken
Von Sabine Gorenflo
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TICKETS
Ticket Hotline: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr Telefon 0 64 76/4 18 64 84, per Mail unter dezibel-event@t-online.de.
Abendkasse: am jeweiligen Tag ab 18 Uhr geöffnet. Die Einfahrt ist mit zwei Personen pro Auto reglementiert, daher werden immer mindestens zwei Tickets verkauft.
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