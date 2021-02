Im Impfzentrum Limburg warten alle auf den Start

Die Termine für das Impfzentrum in Limburg können ab Mittwoch, 3. Februar, um 8 Uhr telefonisch oder online vereinbart werden. Die Terminvergabe läuft ausschließlich über das Land HessenDer Landkreis, das Impfzentrum und die Kommunen können keine Termine vergeben.

Telefonisch ist die Terminvergabe unter Telefon 116 117 oder unter 06 11-50 59 28 88 möglich. Angegeben werden müssen dabei Name, Alter, Wohnort sowie ein Notfallkontakt mit Telefonnummer. Am Telefon wird dann eine Vorgangskennung mitgeteilt. Die Terminbestätigung kommt per Post ins Haus. Dieser sind ein Aufklärungsblatt, ein Anamnesebogen sowie eine Einwilligungserklärung beigefügt.

Wer sich online für Impftermine anmelden will, kann dies tun auf www.impfterminservice. hessen.deAuch hier müssen Name, Alter, Wohnort sowie ein Notfallkontakt mit Telefonnummer mitgeteilt werden, zusätzlich auch die E-Mail-Adresse. Zudem muss ein persönliches Passwort vergeben werden. Die Vorgangskennung erhält man dann per E-Mail, ebenso die Terminbestätigung samt weiteren Unterlagen.

Es werden stets zwei Impftermine vergeben - einer für die erste Impfdosis, ein zweiter für die zweite Dosis. Dazwischen müssen mindestens drei Wochen liegen.

Zum Impftermin selbst sind dann mitzubringen: Terminbestätigung, Personalausweis, Impfpass und Krankenversicherungskarte. Wer im Gesundheits- oder Pflegesektor arbeitet, muss zusätzlich eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorweisen, der die Zugehörigkeit zur ersten Priorisierungsgruppe belegt.

Impfberechtigte können bei ihrem Impftermin von einer Person begleitet werden.

Weitere Infos gibt es unter www.coronaimpfung.hessen.de