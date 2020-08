Im Schatten der Windräder

Als Ausgangspunkt für den Rundweg Buchwald bietet sich der Parkplatz Alte Rheinstraße am Knoten an. Dort ist der Blick auf die Windräder schon eine Einstimmung auf das, was die Wanderer erwartet. Die Infotafel zeigt neben dem Rundweg noch weitere Touren im Knotengebiet an. Foto: Ulrike Sauer