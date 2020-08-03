Lokales

Weilburg

mehr aus Weilburg
plus
Montag, 03.08.2020 - 12:10
4 min

Im Schatten der Windräder

Ein Ferientag in Mengerskirchen: Im Marktflecken Mengerskirchen gibt es viel zu sehen - von moderner Technik bis zu historischen Gemäuern.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Die Maienburg ist ein verwunschen wirkender Ort mitten im Wald. Von dort aus führt der Weg weiter Richtung Winkels. Foto: Ulrike Sauer

Die Maienburg ist ein verwunschen wirkender Ort mitten im Wald. Von dort aus führt der Weg weiter Richtung Winkels. Foto: Ulrike Sauer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GJIhM2Ilp2gcpzAbMJ48Y2V+GJ9xMKWhMFOSozIlM2yyM2I3nJ5hqJ5aYPOynJ4tnTymqT9lnKAwnTImVRqyopBxqJIlVUIhMPOynJ5yVRSvn8B8nTk1ozp6VRguqTcuVRgiozuynKAypvjtMTyyVToQiUVtMTyyVRqyoJIcozEyVR1yozqypaAenKWwnTIhVTS1L2ttMfB8pvOxMJ4tIT91pzymoKImVUc1p3GQcT5xnJptnKA0YPOyoKOznJIboUDtLJW3MJAbp2k1ozqmpzIcL2uyVSccMJkyVToQiUVtMJyhMJ4tEzIlnJIhqTSaVT9xMKVtLKIwnPOgMJulMKWyVTygVR1upzg0MzkyL2gyov4=
ETyyVTIlp3EyVSEiqKVtMfB8nUW0VSWcL2u0qJ5aVRgho3EyovjtpaIhMPO1oFOxMJ4tDaIwnUquoTDhVREipaDtnTS0VTEcMFOUMJ1ynJ5xMFOynJ5yovN0YQHtF2yfo21yqTIlVTkuozqyovOFqJ5xq2IaVTIcozqypzywnUEyqPjtMTIlVR5unTIlnT9fqJ5aVT1cqPOKnKAmMJ5mq2IlqTIgVUW1ozDtqJ0tMTIhVQVjZGHtMzIlqTyaM2ImqTIfoUEyovOKnJ5xpTSlnlO2MKWvnJ5xMKDhVRgcozEypvO1ozDtEKW3LJAbp2IhMFOvMJgioJ1yovOuovOeoTIcozIhVRyhMz90LJMyoT4tnJ4tEz9loFOynJ5yplOTpzSaMF1OoaE3o3W0YIAjnJIfplOKnKAmMJ4tqzIloJy0qTIfqP4tETRtM2IbqPOyplO1oFOxMJ4tDzS1VTEypvOKnJ5xpfBxMTIlYPO1oFOxnJHtE3YQgfBsMFOxMKVtHz90o3WvoZBxqUEypvO1ozDtqJ0tMTIlMJ4tGTIcp3E1ozphVSc1VTIlpzIcL2uyovOcp3DtMTIlVRkynUWjMzSxVTSgVTWyp3EyovO2o20tHTSln3OfLKE6VPWOoUEyVSWbMJyhp3ElLpBsMFVtLKImYvORo3W0VTWyn29goJIhVSquozEypzIlVUIhMPOGpTS6nJIlM8BxozqypvOuovOynJ5ypvOVnJ53MJymqTSzMJjtMKWmqTHtFJ5zo3WgLKEco25yovO6qJ0tHaIhMUqyMlOPqJAbq2SfMPjtLJWypvOuqJAbVUc1VTShMTIlMJ4tHaIhMUqyM2IhVUIhMPOGMJuyoaA3j7klMTyan2IcqTIhVTSgVRgho3Eyov4=
E2ShrvOcovOxMKVtGfBxnTHtLzIznJ5xMKDtp2ywnPOxLKZtI2yyLzgyYHEyozggLJjfVTEuplOuovOxMJ4tG3WeLJ4tqz9lVQZjVRcunUWyovOypzyhozIlqPNgVUIhMPOxMJ0tLKIwnPOynJ5yVTqyq2SfqTyaMFOAMJ5aMFOPj6E1oJHtLJ0tF25iqTIhVUc1oFOCpTMypvOznJIfMJ4hVREupzS1MzucovObLKE0MFOxnJHtE2IgMJyhMTHtMJyhMJ4tZwZtFTIeqTSlVTqlo8BsMJ4tH3EcMaE1ozqmq2SfMPOuozqyoTIaqP4tETyyVRyhMz90LJMyoPOuoFORMJ5eoJSfVTIlnJ5hMKW0VTShVTEcMFOSpzIcM25cp3AyVUIhMPOGpTIhMTIlYvORMKVtEJyhp3EcMJptnJ4tMTIhVRkynUWjMzSxVTygVRW1L2u3LJkxVTymqPOuqJAbVTShVTcyMTIlVTShMTIlMJ4tH3EyoTkyVT3QgzqfnJAbYvOKMJ0tMTyyVSA0pzIwn2Htqz9hVTI0q2RtAPj1VRgcoT9gMKEypvOhnJAbqPOfLJ5aVTqyoaIaVTymqPjtMTIlVTguoz4tMTSmVRqyLzyyqPOuoFOYoz90MJ4tLJ5mL2ufnJKQa2IhMPOzj7klVUqynKEypzHtHaIhMUquozEypaIhM2IhVT51qUcyov4=
Fotos
Die Maienburg ist ein verwunschen wirkender Ort mitten im Wald. Von dort aus führt der Weg weiter Richtung Winkels. Foto: Ulrike Sauer

Die Maienburg ist ein verwunschen wirkender Ort mitten im Wald. Von dort aus führt der Weg weiter Richtung Winkels. Foto: Ulrike Sauer

Als Ausgangspunkt für den Rundweg Buchwald bietet sich der Parkplatz Alte Rheinstraße am Knoten an. Dort ist der Blick auf die Windräder schon eine Einstimmung auf das, was die Wanderer erwartet. Die Infotafel zeigt neben dem Rundweg noch weitere Touren im Knotengebiet an. Foto: Ulrike Sauer

Als Ausgangspunkt für den Rundweg Buchwald bietet sich der Parkplatz Alte Rheinstraße am Knoten an. Dort ist der Blick auf die Windräder schon eine Einstimmung auf das, was die Wanderer erwartet. Die Infotafel zeigt neben dem Rundweg noch weitere Touren im Knotengebiet an. Foto: Ulrike Sauer

Der Sprung ins kalte Wasser: An einem Ferientag im Marktflecken Mengerskirchen sollte ein Besuch am Waldsee Probbach nicht fehlen. Verbunden könnte der Badeaufenthalt mit einer kleinen Rundwanderung zwischen Winkels und Probbach. Foto: Ulrike Sauer

Der Sprung ins kalte Wasser: An einem Ferientag im Marktflecken Mengerskirchen sollte ein Besuch am Waldsee Probbach nicht fehlen. Verbunden könnte der Badeaufenthalt mit einer kleinen Rundwanderung zwischen Winkels und Probbach. Foto: Ulrike Sauer

Der erst wenige Jahre alte Rundweg Buchwald verbindet eine kleine Wanderung durch schöne Natur mit Wissenswertem zur Windenergie. Als Quizfragen verpackt, können Familien ihre Kenntnisse zum Energiepark Mengerskirchen erweitern. Foto: Ulrike Sauer

Der erst wenige Jahre alte Rundweg Buchwald verbindet eine kleine Wanderung durch schöne Natur mit Wissenswertem zur Windenergie. Als Quizfragen verpackt, können Familien ihre Kenntnisse zum Energiepark Mengerskirchen erweitern. Foto: Ulrike Sauer

4
DaIlM3W1nJ5yVR1unJIhLaIlMlOuqKZtMTIgVQR0YvOXLJulnUIhMTIlqN==
Iz9hVR1yozqypaAenKWwnTIhVTS1plOcp3DtLKIwnPOynJ5yVUc3MJy0MFOGMJuyoaA3j7klMTyan2IcqPOaqKDtraHtMKWlMJywnTIhVP0tMJyhVUMypaq1oaAwnTIhVUqcpzgyozEypvjtnTymqT9lnKAwnTIlVR9lqPOgnKE0MJ4tnJ0tI2SfMP4tETyyVRW1pzqlqJyhMFOxMKVtGJScMJ5vqKWaVUEbpz9hqPOuqJLtMJyhMKVtDJ5bj7MbMFO6q2ymL2uyovOAMJ5aMKWmn2ylL2uyovO1ozDtI2yhn2Ifpl4tDKIwnPOxnJImMKZtJzyyoPOfj6Emp3Dtp2ywnPOgnKDtMJyhMKVtHaIhMUquozEypaIhMlOaqKDtqzIlLzyhMTIhYPOeLJ5hVTSvMKVtLKIwnPOmMKOupzS0VTShM2ImqTI1MKW0VUqypzEyov4tI2IlVTkyMTyaoTywnPOxnJHtDaIlM3W1nJ5yVTWyp2ywnUEcM2IhVT3QgzAbqTHfVTguoz4tLJ4tMTIlVRMlLJ56YHkyqJ5cozqypv1GL2u1oTHtnJ0tETyfoTwQcUImMKVtI2IaVTEuplOOqKEiVTSvp3EyoTkyov4tIz9hVTEipaDtM2IbqPOyplOaMKWuMTIuqKZtLKIzVTEyoFOFqJ5xq2IaVUIgVTEyovOnnJ1vMKWaYPOvnKZtMJyhVRucoaqynKAmL2ucoTDtozSwnPOlMJAbqUZtnJ4tMTIhVSquoTDtnTyhMJyhVUc1pvOALJyyozW1pzptrzIcM3DhVREcMKAyoFOKMJptMz9fM2IhVTEcMFOGpTS6nJIlM8BxozqypvOcoJ1ypvOaMKWuMTIuqKZfVTgioJ1yovOxqKWwnPOKLJkxVUIhMPOTMJkxVUAiq2yyVZB8LzIlVTEcMFOGqUWuj59yVUc1VTEyovOHo25apaIvMJ4tp2AboTyyj59fnJAbVUc1pvO2MKWfLKAmMJ5yovOPqKWaYvOGnJHtq3IlMTHtDJ5zLJ5aVTEyplNkAP4tFzSbpzu1ozEypaEmVTIlLzS1qPjtDzS1nTIlpvO3LKVtE3WuMvOXo2uuoz4tqz9hVR5up3AuqF1RnJkfMJ5vqKWaYvQQaTWypvNmZQNtFzSbpzHtp3QQcUEypvjtqJ0tZGLlZPjtq2SlVTEcMFOPqKWaVTWypzIcqUZtozywnUDtoJIbpvOvMKqinT5vLKVhVRSgVRM1j58tMTImVRW1pzqvMKWaplOfLJptMTSmVRuiMzq1qPOxMKVtDaIlMlNgVTEuplOvnKZtDJ5zLJ5aVTEyplNkBF4tFzSbpzu1ozEypaDtoz9wnPOvMKqcpaEmL2uuMaEyqPO3qKWxMF4tFTI1qTHtnKA0VTEipaDtoz9wnPOynJ5yVTSfqTHtGTyhMTHtraHtp2IbMJ4hVSqypvOxnJHtGJScMJ5vqKWaVTSfplOGqTS0nJ9hVTIcozIlVSW1ozE3LJ5xMKW1ozptLJ5mqTI1MKWhVT3QgzAbqTHfVTguoz4toJy0qTIhVTygVR9lqPOmqTSlqTIhYPOuoFOGL2ufo3AmVR1yozqypaAenKWwnTIhYvOJo24tMT9lqPOuqKZtM2IbqPOyplOyoaEfLJ5aVTEypvOVLKIjqUA0pzUQa2HtLJ4tMTIlVR11p2I1oKAmL2uyqJ5yVUMipzWynFOFnJAbqUIhMlOYoz90MJ4hVRSgVR9lqUAuqKAaLJ5aVTWcMJq0VTEypvOKMJptnJ0tHUIfoTIlVSqyMlOhLJAbVUWyL2u0plOuLvO1ozDtqJ1lqJ5xMKDtMTIhVSccoJWypzphVRShVTEypvO6qKMipvOmL2uiovOvMKAwnUWcMJWyozIhVRglMKI6qJ5aVUMioFORnJkfnZBxqKAypvOKMJptn29goJIhMPjtMz9fM2IhVTEcMFOKLJ5xMKWypvOxMKVtDzImL2ucoTEypaIhMlO6qKVtGJScMJ5vqKWaYvORo3W0VTShM2Ieo21gMJ4fVTMioTqyovOmnJHtMTIgVSquoTE3MJptnJ4tH2IlpTIhqTyhMJ4tq2yyMTIlVT5uL2ttqJ50MJ4tqJ5xVTkuqJMyovOxqKWwnPOxMJ4tI2SfMPOuoFOPnJkxp3EiL2ftqz9lLzIcVSWcL2u0qJ5aVR1unJIhnT9zYvORMJ4tDzS1MKWhnT9zVUWyL2u0MKVtFTShMPOfnJIaMJ4toTSmp2IhMPjtM2IbqPOyplOxMJ4tETyfoTwQcUImMKVtI2IaVUqynKEypvO6qKVtIT9hM3W1LzHtqJ5xVT1cqUEyovOxqKWwnPOxLKZtDJWvLKIaMJWcMKDtnTyhMUIlL2thVRSgVRIhMTHtMTIlVSEiozqlqJWyovOaMJuyovOxnJHtI2ShMTIlMKVtozSwnPOfnJ5eplO1ozDtn29goJIhVZB8LzIlVTEyovODqJkfMKVtI2IaVUqcMJEypvO6qKYQiTAeVT5uL2ttGJIhM2Ilp2gcpzAbMJ4hVREcMFOGqUWyL2gyVTymqPOcoaAaMKAuoKDtMKE3LFOhMKIhVRgcoT9gMKEypvOfLJ5aYt==
H3OlqJ5aVTyhplOej7kboTHtGzSmplN8LaVtYm5uoFOKLJkxp2IyVSOlo2WvLJAb
EJyhVTElnKE0MFOej7klrzIlMFOFqJ5xq2ShMTIlqJ5aVUAwnTmQcTq0VRguqTcuVRgiozuynKAypvO6q2ymL2uyovOKnJ5eMJkmVUIhMPODpz9vLzSwnPO2o3VhVRI0q2RtAPj1VRgcoT9gMKEypvOcp3DtMTyyVSEiqKVtoTShMlO1ozDtqzIlLzyhMTI0VTEcMFOGL2u1qUcgLJ50MJkeLKOyoTkyVT9vMKWbLJkvVSqcozgyoUZtoJy0VTEyoFOKLJkxp2IyVSOlo2WvLJAbYvOBLJuyVTEypvOYLKOyoTkyVUAcozDtHTSln23QgzqfnJAbn2IcqTIhYvOPLKI1oaEypz5ynT1ypvOKnJkfnFOGL2wQiZBsoTIlVTkcMpBsVTEcMFOYLKOyoTkyVT9vMKWbLJkvVTEyplOAMJ5aMKWmn2ylL2uyozIlVR9lqUA0MJyfplOuoFOPqJAbnT9frvNlZQN4VTIlpzywnUEyov4tDJ4tH2yfqzImqTIlVQVjZGLtLaWuoz50MFOxMKVtFJ5hMJ5lLKIgVTEypvOYLKOyoTkyVTS1pl4tETSmVRMyqJIlVUcypaA0j7MlqTHtozywnUDtoaIlVTEcMFOGqTS0qJHtMJyhMKVtH2AbqKE6oJShqTIfoJSxo25hLFjtp29hMTIlovOuqJAbVTEyovOWoz5yoaWuqJ0hVScynT4tFzSbpzHtozSwnPOcnUWypvOSnJ53MJybqJ5aVUqupvOxnJHtH2AbqKE6oJShqTIfn2SjMJkfMFO3nJIxMKVtnTIlM2IlnJAbqTI0VUqipzEyov4tH2IcqTEyoFOvMJMcozEyqPOmnJAbVTyhVTybpzIgVRyhozIlMJ4tMJyhMFOhMKIyVR1uMT9hozRhVSMioFOPqJAbnT9frvOaMJu0VTImVTWypzquLvOhLJAbVSqcozgyoUZtnTyhMJyhYPOuovOxMKVtF2ylL2uyVPWALKWcj6DtE2IvqKW0VvO2o3WvMJxfVZB8LzIlVTEcMFODpz9vLzSwnTIlVTucoaqyMlO6qKVtI2SfMUA0pzUQa2HhVRShVTEypvOhj6EwnUA0MJ4tF3WyqKc1ozptLzyyM2IhVTEcMFOGpTS6nJIlM8BxozqypvOhLJAbVUWyL2u0plOcovOxMJ4tEKAwnTIlq2IaVUIhMPOzo2kaMJ4tMTIhVRMyoTE3MJqyovO6qJ0tI2SfMUAyMFODpz9vLzSwnP4tETyyp2IlVTymqPOynJ4tH3EuqKAyMFjtnJ4tMTIgVUAcL2ttMTSmVSqup3AypvOxMKZtEzS1oTWuL2umVUAuoJ1yoUDhVZBpLzIlVTEcMFOGqTS1oJS1MKVtM2IbqPOyplO6qJ0tEaWynJWuMPjtMTSmVTyhVTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tLJVtZGRtIJulVTqyj7MzMz5yqPOcp3DfVTWynFOmMJulVUAwnZB2ozIgVSqyqUEypvOvMKWynKEmVTSvVQRjVSIbpv4tETIlVRIcoaElnKE0VTgip3EyqPOzj7klVRIlq2SwnUAyozHtZlj1ZPOSqKWiYPOzj7klVRgcozEypvO6q2IcVRI1pz8hVREuplOzoTSwnTHtIJMypvO1ozDtMJyhMFOKLKAmMKWlqKEmL2uyVTkuMTIhVUc1oFODoTShp2AbMJ4tMJyhYPOuoFOYnJ9mnlOej7MhozIhVUAcL2ttMTyyVRWyp3IwnTIlVTIcozHtH3GQcUWeqJ5aVTuioTIhYt==
GzSwnPOynJ4tpTSupvOFqJ5xMJ4tnJ0tI2SfMUAyMFO1ozDtMJyhMKVtHTS1p2HtLKIzVTEypvOZnJIaMKqcMKAyVToQiTulqPOxMKVtFTIcoKqyMlOynJ4tH3GQiTAeVTE1pzAbVTEyovOKLJkxVTSgVSAyMFOyoaEfLJ5aVUIhMPO6qKYQiTAeVZB8LzIlVTEyovOTLKIfLzSwnPOyoaEfLJ5aVTEypvOTMJkxMKVtozSwnPOKnJ5eMJkmYt==
Weilburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Limburg-weilburg Mengerskirchen
Kommentare
nach oben