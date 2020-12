Impfzentrum in Limburg einsatzbereit

Jetzt teilen:

IMPFZENTRUM IST EINSATZBEREIT LANDRAT: „NOCH NICHT WIRKLICH SICHER, WANN ES LOSGEHEN WIRD“ - IMPFSTOFF MUSS ZUGELASSEN SEIN LIMBURG-WEILBURG (RED/ BRM)/DAS CORONA-IMPFZENTRUM DES LANDKREISES LIMBURG-WEILBURG IN DER SENEFELDERSTRASSE IN DIETKIRCHEN IST EINS - Limburg-Weilburg (red/ brm). Das Corona-Impfzentrum des Landkreises Limburg-Weilburg in der Senefelderstraße in Dietkirchen ist einsatzbereit. Das haben Landrat Michael Köberle (CDU) und Erster Kreisbeigeordneter Jörg Sauer (SPD) am Freitag bekannt gegeben.

"Mit seinem rund 16 500 Quadratmeter großen Grundstück und rund 6400 Quadratmetern Nutzfläche ist das Gebäude hervorragend als Impfzentrum geeignet", sagte Köberle. Die Fläche der Halle entspricht fast einem Fußballfeld.

Über 1000 Meter

Stellwände verbaut

Das Zentrum sei verkehrstechnisch gut gelegen und besitze ausreichend Parkplätze. Ebenso sei die notwendige Infrastruktur wie Strom, Heizung, Wasser- und Abwasserversorgung in dem Gebäude vorhanden, sagte Landrat Köberle.

Die ausführende Firma mit rund 30 Mitarbeitern sowie die Feuerwehren Elz und Merenberg hätten gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk Limburg in den vergangenen beiden Wochen unter der Leitung von Dr. Gundi Heuschen und Thorsten Roth, die als medizinische und Verwaltungsleitung das Impfzentrum verantworten, ganze Arbeit beim Aufbau der Einrichtung geleistet.

"Das Impfzentrum hat eine eigene Verwaltungsstruktur mit Kreisbeschäftigten. Sozusagen wurde hier innerhalb kürzester Zeit ein weiteres Amt erschaffen", sagt der Landrat. Über 1000 Meter Stellwände mit über zehn Kilometer Klettband wurden aufgebaut, über 1000 Meter Datenkabel wurden zusätzlich zur vorhandenen Hausverkabelung verlegt.

Das Land Hessen hatte den Landkreis als zuständige Untere Katastrophenschutzbehörde und als Gesundheitsbehörde aufgefordert, ein Impfzentrum einzurichten und zu betreiben. Der Betrieb des Impfzentrums soll an sieben Tagen in der Woche möglich sein, erläuterte der Landrat. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der großen logistischen Herausforderung. Täglich sollen an diesem Standort mindestens 1000 Menschen in bis zu zehn Impfstraßen geimpft werden können. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich sicher, wann es losgehen wird. Dies hängt unter anderem an der Zulassung und Lieferung des Impfstoffs."