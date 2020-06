In Andreas Müllers Garten wird es musikalisch

Die Konzerte finden in Gaudernbach, Am Rotlauf 3, statt. Anmeldungen unter a.mueller.60@gmx.de. Das erste Konzert findet am 11. Juni um 11 Uhr mit Carlos G. statt. Weitere Konzerte sind geplant für Freitag, 19. Juni, 18 Uhr mit Paddy Schmidt solo (Sänger der Band "Paddy goes to Holyhead), irische Musik, Sonntag, 21. Juni, 11 Uhr, Edgar Türk (Saz und Bass) und André Peiter (Percussion), Freitag, 3. Juli, 18 Uhr, Patrick Jost solo (Gitarrist von Hanne Kah), Westerngitarre und Gesang, 60er Jahre bis heute.