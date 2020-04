In Limburg-Weilburg sinkt die Zahl der aktiv mit Corona Infizierten auf 46. Foto: Archiv

Limburg-Weilburg (brm). Die Corona-Krise bestimmt immer noch das Geschehen in Deutschland - im Landkreis Limburg-Weilburg entwickeln sich die Zahlen seit einigen Tagen positiv. Erneut ist die Anzahl der aktiv positiv auf das Virus getesteten Menschen gesunken.

Bislang 244

bestätigte Fälle

Wie Landrat Michael Köberle (CDU) mitteilt, sind im Landkreis Limburg-Weilburg am Donnerstag 46 Personen mit dem Corona-Virus infizierte Menschen registriert worden - das ist erneut eine Person weniger als am Vortag. Insgesamt hat es somit bislang 244 bestätigte Fälle gegeben - ein plus von vier zum Vortag.

Die Zahl der Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben, damit nicht mehr als aktiv infiziert und somit Genesene sind, steigt erneut um fünf Personen auf mittlerweile insgesamt 196 Personen im Landkreis. 197 Menschen befinden sich im derzeit noch in Quarantäne. Zum Vergleich: Vor einigen Wochen lag diese Zahl bei mehr als 1000 Menschen, die sich in häuslicher Isolation befunden hatten. Insgesamt sind zwei Menschen im Kreis bislang am Corona-Virus gestorben.