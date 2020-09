Jetzt teilen:

Weilburg (red). Unbekannte haben am Wochenende in Weilburg von einem Schulgelände Baumaterialien gestohlen. Die unbekannten Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag in das Schulgelände in der Frankfurter Straße ein und entwendeten aus einem Lagerraum Material im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 71-9 38 60.