In Weilburg brennen Mülltonnen

In der Schlesierstraße in Weilburg muss die Feuerwehr am Dienstagabend brennende Mülltonnen löschen. Symbolfoto: Kalle Kolodziej/Fotolia

WEILBURG - In der Schlesierstraße in Weilburg haben am Dienstagabend drei Mülltonnen gebrannt. Ein Anwohner, teilte die Polizei, bemerkten gegen 23 Uhr das Feuer und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle hatte. Die Mülltonnen standen weit genug vom Haus entfernt, sodass kein Schaden am Gebäude verursacht wurde. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.