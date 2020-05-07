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Donnerstag, 07.05.2020 - 12:00
5 min

In Weilburg sitzt die Frisur wieder

Seit Montag haben die Friseure wieder geöffnet - wenn auch unter strengen Auflagen. Das Tageblatt hat sich in einigen Salons der Umgebung zu den ersten Erfahrungen mit der neuen Situation umgehört.

Von Sabine Gorenflo
Kundin Katrin Klar (r.) und Friseurmeisterin Vera Heise sind beide froh, dass seit Montag die Friseure wieder arbeiten dürfen. Foto: Sabine Gorenflo

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