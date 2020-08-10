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Montag, 10.08.2020 - 10:30
4 min

In Weilburg wird gedreht für "Tobis Städtetrip"

Zwei Tage lang hat ein Team des Hessischen Rundfunks in und um Weilburg gedreht für eine neue Folge von "Tobis Städtetrip". Zu sehen ist die Sendung im November.

Von Sabine Gorenflo
Tobi Kämmerer ist begeistert vom Weilburger Modellbaupark. Nach zwei Tagen Dreharbeiten in und um Weilburg zeigt sich der Moderator beeindruckt von Stadt und Leuten. Foto: Sabine Gorenflo

Tobi Kämmerer ist begeistert vom Weilburger Modellbaupark. Nach zwei Tagen Dreharbeiten in und um Weilburg zeigt sich der Moderator beeindruckt von Stadt und Leuten. Foto: Sabine Gorenflo

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