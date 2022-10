In Weilburg wird gemeinsam gemalt

Jetzt teilen:

WEILBURG - In der Begegnungsstätte "Treffpunkt" in der Schwanengasse 3 sind am Montag während der interkulturellen Woche Besucher zum Kunstprojekt "Für Dich, für Mich und für Alle" eingeladen gewesen.

Linda Fleck vom Fachdienst für offene Hilfen der Lebenshilfe begleitete dabei Erwachsene, Jugendliche und Kinder, die mit den unterschiedlichsten Materialien ihre Gedanken und Gefühle aufs Papier brachten. Zwei junge Frauen aus der Ukraine beispielsweise verwandelten auf einer Leinwand die Farben ihres Heimatlandes in ein modernes Kunstwerk.

Mit Glitzer und Tonkarton ein schönes Bild gemalt

Zwei kleine Kinder benutzten am Liebsten die Fingerfarben, ihre Mutter setzte Filzstifte und Glitzermaterialien auf Tonkarton in ein schönes Bild um. Sabine Dörflinger schuf ein buntes Werk, auf dem zu lesen war: "Miteinander auf Augenhöhe, Füreinander und mit Wohlwollen". Bei all diesen schönen Ideen freute sich auch Ahlem Ennisch, die Integrationsbeauftragte der Stadt Weilburg und Organisatorin der interkulturellen Woche.

Zusammengekommen waren an diesem Nachmittag im Treffpunkt Malfreudige aus Polen, der Türkei, aus der Ukraine und Deutschland.