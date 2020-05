"Inliner-Verfahren" sorgt für neue Kanäle

Wenig Lärm und niedrigere Kosten: Diethelm Heider (l.) und Johannes Hanisch schauen sich das moderne Kanalsanierungsverfahren an. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG (red). In Weilburg werden derzeit in der Limburger Straße, in der Freystädter Straße sowie in Waldhausen in der Müllerstraße und der Wiesenstraße insgesamt 900 Meter Kanalrohrleitungen saniert.

Dabei wird aber nicht konventionell gearbeitet, sondern die Kanäle werden mit den sogenannten "Inliner-Verfahrens" erneuert. Dabei handelt es sich um eine moderne Art der Kanalsanierung, mit der sich Schmutz- und Lärmbelästigungen sowie hohe Kosten vermeiden lassen.

Ausbaggern und Straßensanierung nicht nötig

Bei der Sanierung werden neue, hochfeste Kunststoffschläuche in die maroden Kanalrohre gezogen. Damit entfällt das Ausgraben und komplette Ersetzen der Kanalrohre und das wiederum erspart die grundhafte Sanierung der Straße durch das Aufreißen der asphaltierten Flächen.

Nach dem Einbringen des Inliners werden die Hausanschlüsse mit einer Roboterfräse wieder aufgefräst und verschmiert und so die Zugänge zu den Hausanschlüssen wieder freigelegt. Dieses Verfahren ist allerdings nur bei Kanalrohren mit wenigen Beschädigungen und einer intakten Statik möglich.

"Eine wichtige Maßnahme, die aufgrund der zum Teil beschädigten Kanalrohre notwendig ist und aufgrund des modernen Verfahrens kostengünstig und mit weniger Aufwand durchgeführt werden kann. Wir haben mit diesem Verfahren sehr gute Erfahrungen in der Stadt Weilburg gemacht", sagt Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch (CDU).

Kosten betragen

rund 300 000 Euro

"Vielen Dank an mein Team vom Tiefbauamt und die Firma Aarsleff Rohrsanierung aus Frankfurt, die wir für die Ausführung der Sanierungsmaßnahmen gewinnen konnten", fügt er weiter an.

Die Gesamtkosten für die Kanalsanierung belaufen sich auf rund 300 000 Euro. Die Arbeiten werden insgesamt noch bis etwa Ende Mai andauern.