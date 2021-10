Intendant hält den Vorhang noch geschlossen

Geschäftsführerin Miriam Kunz und Intendanten Stephan Schreckenberger freuen sich auf die musikalischen Darbietungen der 50. Weilburger Schlosskonzerte 2022. Foto: Weilburger Schlosskonzerte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Vor zwei Monaten ist eine besondere Konzertsaison der Weilburger Schlosskonzerte zu Ende gegangen. Die Internationalen Musikfestspiele in der barocken Residenz waren eines der ersten Festivals, das nach einem Jahr Musikabstinenz wieder an den Start gehen durfte. Jetzt stehen bereits die Planungen für den 50. Geburtstag der Schlosskonzerte 2022 an.

Mit einem ausfeilten Hygienekonzept und großem personellem Aufwand hätten sie es geschafft, die coronabedingte anfängliche Skepsis des Publikums in ein Gefühl der Sicherheit vor Ort umzuwandeln, so die Macher der Schlosskonzerte. Schnell habe sich herumgesprochen, dass ohne Ausnahme die 3G-Regel greife und die Konzerte unter größten Sicherheitsvorkehrungen stattfänden. "Das Publikum hat mitgemacht, es gab nicht keinen einzigen Corona-Fall und viele positive Rückmeldungen zum Konzept", heißt es in einer Pressemitteilung. Jetzt steht den Schlosskonzerten eine ganz andere Herausforderung bevor: Die Weilburger Schlosskonzerte werden 50 Jahre alt und feiern das vom 4. Juni bis 6. August 2022. Wer in Weilburg auftreten wird, ist noch ein Geheimnis. Stephan Schreckenberger, Intendant der Weilburger Schlosskonzerte, hält den Vorhang noch fest geschlossen und sagt augenzwinkernd: "Etwas Spannung muss zum Jubiläum auf jeden Fall sein und die Vorfreude will ausgekostet werden. Es wird großartige Konzerte geben und das Publikum darf sich auf große Events und kleine Überraschungen freuen."

Mit der neuen Bühnenüberdachung für den Renaissancehof haben Regenspritzer ihren Schrecken verloren und viele Konzerte, die früher auf jeden Fall nach drinnen verlegt werden mussten, können jetzt draußen stattfinden. Die Geschäftsführerin Miriam Kunz und ihr Team setzen jetzt alle Planungen für drinnen und draußen in die Realität um.

BLICK AUF DIE ANFÄNGE Im April 1972 war der Frankfurter Musikredakteur und Dirigent Hans Koppenburg (1932 - 2013) zu Besuch bei Johannes Meyer (1925 - 1998). Da entstand der Gedanke, Konzerte im Weilburger Schloss zu veranstalten. Mit 334 Stühlen und viel Engagement startete das Gründungsteam. Als Schirmherr konnte Seine Königliche Hoheit, Großherzog Jean von Luxemburg und Herzog von Nassau, gewonnen werden. Im Dezember 1972 wurde der Verein gegründet, Johannes Meyer übernahm den Vorsitz. Für die ersten vier Konzerte reichten dann die Stühle nicht aus. Weilburger Gastwirte liehen Stühle an ihre Gäste aus, die sie nach dem Essen mit in den Renaissancehof mitnehmen konnten - denn wer eine Sitzgelegenheit mitbrachte, durfte noch ins Konzert. Einige Gäste bauten sogar Autositze aus ihren Fahrzeugen aus, um teilzunehmen.

Quelle: www.weilburger-

schlosskonzerte.de

Jetzt schon

Gutscheine kaufen

"Das Jubiläumsprogrammbuch, das im Winter wieder an 25 000 Adressen verschickt wird, hat noch Werbeplätze frei, wer Interesse daran hat, sollte sich schnell melden", erklärt sie.

Wer schon jetzt Karten für Konzerte verschenken möchte, ohne das Programm zu kennen, kann ab sofort Gutscheine kaufen. Das Büro der Weilburger Schlosskonzerte(Schlossstraße 3) ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr auch unter Telefon 0 64 71-94 42 10 erreichbar.