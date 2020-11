Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Sieben-Tages-Inzidenz mit bestätigten Corona-Erkrankten im Landkreis Limburg-Weilburg beträgt am Montag 168,9. Sie liegt damit geringfügig über dem Vortagswert von 164,2.

Derzeit werden 426 aktive Corona-Fälle gemeldet. 23 Corona-Patienten liegen im Kreis in Normalpflegebetten, acht in Intensivpflegebetten. 2234 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne.