Inzidenz liegt bei 164,8

LIMBURG-WEILBURG - Leicht gesunken ist die Inzidenz im Landkreis Limburg-Weilburg: 164,8 beträgt der Wert am Freitag, am Vortag waren es 166,0 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohnern in der vergangenen sieben Tagen.

458 Personen sind mit Stand Freitag aktiv mit dem Coronavirus infiziert. 1388 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 46 Corona-Infizierte, 37 Personen im Normalpflegebett und neun im Intensivbett. Damit ist die Zahl der Coronapatienten um einen gesunken.