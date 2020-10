Inzidenz steigt auf 49,9 im Kreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Knapper geht es nicht: Der Inzidenzwert im Landkreis Limburg-Weilburg liegt am Donnerstag bei 49,9. Damit wird der Schwellenwert von 50 bestätigten Neuerkrankungen je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen nur knapp unterschritten.

Ab diesem Wert würden weitere Maßnahmen eingeführt werden, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Behörde hat sich indes schon auf schärfere Regeln und auch Verbote eingestellt - unter anderem steht eine Sperrstunde im Kreisgebiet in Aussicht.

Corona hat derweil neben etlichen Schulen im Kreis auch Alten- und Pflegeheime erreicht. Eine Entwicklung mit Brisanz - gerade hohes Alter gilt als ein Risiko für einen möglichen schweren Krankheitsverlauf.

Mit Stand Donnerstag sind im Landkreis 124 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert, wie die Verwaltung bekannt gibt. Insgesamt gab es bislang 653 bestätigte Fälle (ein Anstieg von 30 im Vergleich zum Vortag), 521 Personen sind inzwischen genesen (sechs mehr als am Vortag). 700 Menschen befinden sich im Landkreis mittlerweile in Quarantäne. Acht Personen waren bislang in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell acht Corona-Infizierte, fünf Personen im Normalpflegebett und drei im Intensivbett, teilt die Verwaltung weiterhin mit.

Aufgrund der weiter gestiegenen Neuinfektionen werde der Landkreis am Samstag, 24. Oktober, zwei erneute Allgemeinverfügungen veröffentlichen, die ab Montag, 26. Oktober, gültig sein werden, kündgt die Verwaltung an. Darin werden unter anderem eine Sperrzeit für Gaststätten und Übernachtungsbetriebe zwischen 23 und 6 Uhr sowie eine weitere Anpassung der Zuschauerzahlen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb enthalten sein, sofern die Inzidenz auf 50 und mehr steigen wird.

Alten- und Pflegeheime

sind betroffen

Mit dem Ansteigen der Infektionszahlen sind vermehrt auch Einrichtungen im Landkreis Limburg-Weilburg betroffen. Stand Donnerstag, 22. Oktober sind Infektionsfälle in den drei Alten- und Pflegeheimen "Anna Müller Haus" in Bad Camberg, "St. Georg" in Limburg und das Alloheim in Elz bekannt.

Schulklassen mit möglichen Verdachtsfällen oder Schülern, die als Kontaktperson gelten, gibt es an der Tilemannschule in Limburg, an der Weiltalschule in Weilmünster, an der Grundschule in Linter, an der Erich-Kästner-Schule in Limburg, an der Adolf-Reichwein-Schule in Limburg und an der Atzelschule in Bad Camberg. Die betroffenen Klassen bleiben bis zum Vorliegen der entsprechenden Testergebnisse zu Hause bleiben.