Inzidenz steigt in Limburg-Weilburg über 400

Eine Krankenschwester auf der Infektionsstation betrachtet in Schutzkleidung und mit einer Atemmaske zwei Abstrichröhrchen.

LIMBURG-WEILBURG - Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Limburg-Weilburg hat einen neuen Höchstwert erreicht. An Heiligabend vermeldet die Kreisverwaltung eine Inzidenz von 409,7. Dieser Wert beschreibt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100 000 Einwohner.

Erstmals wurde die Marke 400 überschritten. Im Landkreis sind laut Kreisverwaltung (Stand Donnerstag, 12 Uhr) 967 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 3699 bestätigte Fälle (+ 117 zum Vortag), 2664 Personen sind inzwischen genesen (+ 76 zum Vortag). 1867 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. 68 Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben, zuletzt jeweils eine Person in den Krankenhäusern in Diez und Weilburg sowie eine in einem Altenpflegeheim in Beselich.

In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 96 zuvor positiv auf das Coronavirus getestete Patienten, 76 in Normalpflegestationen und 20 in der Intensivpflege.