Inzidenz über 200? Nur noch 15 Kilometer Entfernung erlaubt

Bundeskanzlern Angela Merkel hat die neuen Corona-Maßnahmen nach dem Gipfel von Bund und Ländern verkündet. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg/Gießen (brm). Nur noch 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen sich Bürger in den Landkreisen Limburg-Weilburg und Gießen. Für sie gelten die am Dienstag von Bund und Ländern verkündeten schärferen Corona-Maßnahmen, weil die Corona-Inzidenz weiter über dem Schwellenwert von 200 liegt. Ausnahmen gelten etwa für Arztbesuche oder Arbeitswege.

Am Dienstag hat die Kreisverwaltung von Limburg-Weilburg eine Inzidenz von 241,4 gemeldet (In Gießen liegt der Wert bei 273,7). Neben den beiden heimischen Landkreisen - übrigens den einzigen in Hessen - wird die Einschränkung des Bewegungsradius insgesamt mehr als 70 Landkreise in Deutschland treffen, deren Corona-Geschehen ebenfalls überdurchschnittlich hoch ist.