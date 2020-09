3 min

Ist das Natur oder kann das weg?

Wegränder an Feldern gelten bei Naturschützern als Oase für Insekten und andere Tiere. In Weilburg will ein Landwirt nun zwei Feldwege in Ackerfläche umwandeln. Das bietet Stoff für eine längere Diskussion.

Von Olivia Heß Redakteurin Weilburg