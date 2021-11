Jahrhundertealte Zeugen der Geschichte

Jetzt teilen:

Die steinerne Brücke über die Lahn spiegelt sich im beschaulich und langsam dahinfließenden Fluss, während sich das Schloss wie schon vor Hunderten von Jahren oberhalb des ansteigenden Uferbereiches erhebt. Könnten Bauwerke sprechen, so hätten diese beiden Exemplare gewiss sehr viel zu erzählen aus der wechselhaften Geschichte der Barockstadt und der vielen Generationen von Menschen, die hier gelebt haben. Die friedvolle Ansicht von Fluss und Weilburger Schloss ist Ralf Dragässer gelungen. Haben auch Sie ein besonders schönes Bild in der Region rund um Weilburg gemacht, senden Sie uns dieses an die Adresse leserfoto-oberlahn@vrm.de zu. Foto: Ralf Dragässer