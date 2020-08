Jakob Mankel kommt selbst zur Verleihung

Jakob Mankel war ein bekannter und beliebter Lehrer in Weilburg. Er wuchs als das sechste von 17 Kindern in der Nähe von Frankenberg auf. Nach seiner Ausbildung zum Lehrer wurde er mit Frau und 5 Kindern in Weilburg heimischÜber seinen Beruf hinaus engagierte er sich als Politiker und HeimatforscherEine Fundgrube noch heute sein Buch über die 100-jährige Geschichte der Weilburger BürgergardeAuch war Jakob Mankel ein hoch geschätzter Organist und der Dirigent mehrerer Chöre. Am 7. Juli 1920 starb er an den Folgen eines Schlaganfalls.