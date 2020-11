Jede Woche neue Krippenlandschaft in der Schlosskirche

Jetzt teilen:

WEILBURG - Erstmals gibt es in der Weilburger Schlosskirche ab dem 1. Advent eine sich verändernde Krippenlandschaft. Sie wird bis Mitte Januar an jedem Wochenende neu gestaltet. Die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Weilburg haben die Figuren gebastelt. Maria und Josef, die Hirten und die Engel werden in jeder Woche anders aufgestellt. So wird nicht nur die Weihnachtsgeschichte von der Geburt des Heilandes sichtbar gemacht. Auch die Vorgeschichte kommt mit in den Blick.

Im Altarbereich liegen an jedem Wochenende kleine Erzählungen bereit. Die kindgerechten Geschichten greifen jeweils einen Teil der biblischen Weihnachtsgeschichte auf. Los geht es mit der Begegnung von Maria und einem Engel. Unter dem Titel "Grenzenloses Vertrauen" erzählt Pfarrer Guido Hepke die Geschichte nach.

Die biblische Erzählung wird jeweils ergänzt durch Rätsel- und Bastelideen - zum Mitmachen und Mitnehmen. Das Team der Kita Mittendrin hat zum Beispiel Bastelanleitungen für Engel oder Sterne vorbereitet. Ein Rätsel fordert zum Zählen auf: Wie viele Engel sind in der Weilburger Schlosskirche dargestellt?

Nicht nur mit der Krippenlandschaft beschreitet die evangelische Kirchengemeinde neue Wege. Zugleich wird die Schlosskirche bereits ab dem 1. Advent mit dem Weihnachtsbaum festlich geschmückt.

Zeichen der Hoffnung

auch in schwieriger Zeit

"Gegen die Dunkelheit unserer Tage wollen wir Zeichen der Hoffnung setzen", beschreibt Pfarrer Guido Hepke die Motivation zu dieser Aktion im Advent.

Die Weilburger Schlosskirche ist dienstags bis sonntags jeweils von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Als stille Kirche ist sie ein Ort, der zum Gebet oder zur persönlichen Meditation einlädt. Besucher können eine Kerze anzünden oder ein Gebet mitnehmen.