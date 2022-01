Jeder Kumpf hat vier Gescheid

Fahrende Tuchhändler mussten gut rechnen können, damit sie immer den rechten Preis ansetzten, denn die unterschiedlichen Ellenlängen machten umständliche Umrechnungen erforderlich.

Wie auch heute noch, so waren Rechenlehrer außerordentlich findig, wenn es darum ging ihre Schüler zu echten Mathe-Genies zu machen. Das Institut für Mathematik an der Universität Würzburg hat folgende Textaufgabe aus einem Schulbuch des Würzburger Mathematik-Professors Johann Schön (1771-1839) veröffentlicht:

"Wenn in Würzburg ein Stab Tuch, oder 2 Ellen 18 Gulden hiesiges Geld kosten, was kosten zu derselben Zeit 5 Wiener Ellen von demselben Tuche in Gulden Wiener Währung, aber in Papiergeld gezahlt?" (he)