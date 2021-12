Johanna Flammer lässt Haare zu Blumen werden

Johanna Flammer, geboren 1978 in Wesel, lebt und arbeitet in Düsseldorf; seit 2019 Lehrauftrag für Malerei an der Hochschule Düsseldorf; seit 2016 Dozentin Kunstakademie Allgäu; 2006 bis 2010 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf (Klasse Martin Gostner); 2004 bis 2006 Studium Kunst auf Lehramt an der Universität Essen; 1999 bis 2003 Studium an der Ruhrakademie Schwerte.