Jugendliche überfallen Elfjährigen in Weilburg

Die Polizei sucht nach drei Jugendlichen, die am Freitag in Weilburg einen Elfjährigen zu Boden gestürzt und dann bestohlen haben.

WEILBURG - Drei Unbekannte Jugendliche haben am Feitag in Weilburg einen elf Jahre alten Jungen bestohlen. Ihre Beute: fünf Euro und eine Jahreskarte. Die Polizei setzt bei der Suche nach den Tätern nun auf Zeugenaussagen.

Am Freitag, zwischen 12 und 13 Uhr, war der Elfjährige aus Merenberg nach Schulschluss aus Richtung der Weilburger Lessingstraße in Richtung Busbahnhof unterwegs. Im unteren Bereich des Karlsberges wurde er nach Angaben der Polizei von hinten umgestoßen. Der Junge stürzte zu Boden. Dabei verlor er seine Geldbörse, die er in der Hand gehalten hatte. Nach dem Sturz konnte er drei Jugendliche erkennen. Einer von ihnen nahm die Geldbörse und stahl daraus einen Fünf-Euro-Schein sowie die Jahresfahrkarte. Danach warf er die Geldbörse in eine angrenzende Wiese und die Täter flüchteten.

Täter tragen

Dali-Masken

Nach Angaben des Jungen waren die drei Täter 16 bis 19 Jahre alt und dunkel gekleidet. Zudem hatten sie "Dali" - Masken, bekannt aus der Serie "Haus des Geldes", getragen. Der Junge blieb bei der Tat unverletzt.

Die Polizeistation Weilburg erbittet sich Täterhinweise unter Telefon 0 64 71-9 38 60.