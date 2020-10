Jetzt teilen:

WEILBURG - Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte ein Tatverdächtiger nach einer Sachbeschädigung an einem Peugeot in der Bahnhofstraße in Weilburg ermittelt werden. Die Frau hatte nach Polizeiangeben gegen 23 Uhr beobachtet, wie das geparkte Fahrzeug zerkratzt wurde und daraufhin die Polizei informiert. Eine Streife kontrollierte daraufhin einen 14 Jahre alten Tatverdächtigen. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.