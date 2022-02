Junge Tüftler stellen sich dem Wettbewerb

Auch Teams aus Weilburg und Mengerskirchen machen am Wochenende bei "Jugend forscht" mit. Symbolfoto: Jugend forscht

WEILBURG/MENGERSKIRCHEN - Ganz alltagsnah sind die meisten der Experimente, die die Jungen Mädchen vom Gymnasium Philippinum in Weilburg sowie von der Westerwaldschule in Mengerskirchen am Freitag und Samstag, 25. und 26. Februar, vorstellen werden. Sie machen mit beim regionalen Wettbewerb "Jugend forscht" und "Schüler experimentieren".

Die Themenbereiche sind vielfältig, so werden in dem Regionalwettbewerb beispielsweise Handys mit Solarstrom laden, das Gefahrenpotenzial von Feinstaub ermittelt positive und negative Eigenschaften von klassischem und Bioplastik erforscht.

"Forschung und Wissenschaft bringen schon immer Menschen zusammen und lassen sie gemeinsam nach Lösungen für die Zukunft suchen", sagt Jochen Frey, Vizepräsident der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und einer der beiden Patenbeauftragten des Wettbewerbs. Mit-Gastgeber Kai-Thomas Brinkmann vom II. Physikalischen Institut der Justus-Liebig-Universität (JLU) ergänzt, "dass Forschung sich auch von widrigen Umständen nicht aufhalten lässt - oder sogar zusätzliche Motivation gewinnt." Damit bezieht er sich auf die Zahl der teilnehmenden Teams, die sich von der nötigen Online-Ausführung nicht abschrecken lassen.

Sieger nehmen am Landeswettbewerb teil

Die beiden Hochschulen sind seit vergangenem Jahr gemeinsam Ausrichter des regionalen Wettbewerbs von "Jugend forscht / Schüler experimentieren". Sie stellen mit weiteren Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus Mittelhessen und darüber hinaus sowie Schulen und Unternehmen die Jury.

Die besten Tüftler qualifizieren sich für die Landeswettbewerbe.