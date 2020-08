Kann die Jugendherberge Odersach gerettet werden?

Lilli Scheffke spricht als Hauselternsprecherin, Aufsichtsratsmitglied, Personalratsmitglied und Hausleitung der Jugendherberge Oberreifenberg von "schlimmen Zeiten" für das hessische Jugendherbergswerk. "Hier geht es nicht nur um drei Gebäude, hier geht es auch um die Arbeitsplätze unserer Kolleginnen und Kollegen." Durch die geplante Schließung sind 25 Mitarbeitende der Jugendherbergen unmittelbar betroffen.

Vorstandsvorsitzender Timo Neumann: "Wir versuchen hier so sozialverträglich wie möglich zu agieren, einigen Mitarbeitenden konnten wir Alternativen in anderen Häusern anbieten, andere versuchen wir bei der Jobsuche zu unterstützen, was vereinzelt auch schon erfolgreich war".