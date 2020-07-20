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Montag, 20.07.2020 - 18:00
3 min

Kann Weilburg sich vor Unwetter schützen?

Nach dem Unwetter Mitte Mai bietet das Weilburger Stadion ein Bild des Grauens. Aber kann die Stadt etwas tun, damit so etwas nicht mehr passiert? Darüber diskutiert nun die Politik.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Das Weilburger Stadion ist nach dem Unwetter am 10. Mai nicht mehr bespielbar. Der Starkregen hatte Schlammmassen von den umliegenden Feldern auf die Sportanlage gespült. Tagelang war die SG Oberlahn mit Unterstützung von Stadt, Kreis und Firmen beschäftigt, die braune Brühe zu beseitigen. Foto: Sascha Wagenbach

Das Weilburger Stadion ist nach dem Unwetter am 10. Mai nicht mehr bespielbar. Der Starkregen hatte Schlammmassen von den umliegenden Feldern auf die Sportanlage gespült. Tagelang war die SG Oberlahn mit Unterstützung von Stadt, Kreis und Firmen beschäftigt, die braune Brühe zu beseitigen. Foto: Sascha Wagenbach

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