Kaputter Reifen stoppt Autofahrer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Laut Polizeiangaben ist es am Samstag, 19. März, gegen 19.13 Uhr in der Frankfurter Straße - Kreisverkehr Kubacher Weg - in Weilburg zu einer Unfallflucht gekommen. Demzufolge sei ein 51-jähriger Fahrer eines Skoda aus der Gemeinde Leun vom Kubacher Weg entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren und habe beim Durchfahren des Kreisels mehrere Verkehrszeichen beschädigt, die sich auf den Fahrbahnteilern befanden. Der Mann verließ den Kreisverkehr in Richtung Usingen, musste jedoch kurz darauf anhalten, da bei dem Unfall ein Reifen seines Autos beschädigt worden war. Noch beim Wechseln des Reifens wurde er durch eine Streife der Polizeistation Weilburg kontrolliert. Ein vor Ort angeordneter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des 51-Jährigen sicher.