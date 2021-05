Kein Durchkommen in der Innenstadt

Grund für den Stau am Freitagvormittag in der Mauerstraße/Vorstadt: Baumaterial wird abgeladen. Foto: Anna-Lena Fischer

WEILBURG - Wer am Freitagvormittag gegen 9 Uhr einen Termin in der Innenstadt hatte, der kam zu spät. Wer zur Arbeit wollte, musste Geduld mitbringen. In der Vorstadt/Mauerstraße ging für rund 20 Minuten nichts mehr. An der Baustelle links des Optikers in der Mauerstraße wurde nämlich Baumaterial abgeladen. Das Fahrzeug der zuständigen Baufirma versperrte die schmale Einbahnstraße. Ein Durchkommen war nicht möglich.

Schnell staute es sich deshalb bis auf die Frankfurter Straße zurück. Zahlreiche Autos und auch ein Linienbus mussten ausharren. Das sorgte offenbar für Unmut der Verkehrsteilnehmer, denn es wurde fleißig gehupt. Schneller ging es deshalb nicht, und die Bauarbeiter ließen sich davon auch nicht beirren, schließlich machten die ja auch nur ihren Job. Als alles abgeladen war, konnte der Verkehr wieder normal rollen.